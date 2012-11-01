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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 09:18 BJT

〔台湾股市〕盘初跌幅扩大至逾1%,受防御类股拖累

路透台北11月1日电---台湾股市周四盘初跌幅即扩大至逾1%,受百货贸易.TDEI和水泥.TCMI等防御类股拖累,二者分别下挫2%和1.79%.

0104GMT,加权股价指数.TWII跌1.15%至7,083.66点.股指今日开低0.34%.

电子类指数.TELI下滑0.95%.但台湾笔记型电脑龙头制造商广达电脑(2382.TW)上扬0.75%,此前公司公布上季度净利较前季增加8.1%.

金融保险类指数.TFNI跌1.24%.

外资周三买超台股,本月累计卖超286.8亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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