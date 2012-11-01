〔台湾股市〕盘初跌幅扩大至逾1%,受防御类股拖累

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透台北11月1日电---台湾股市周四盘初跌幅即扩大至逾1%,受百货贸易.TDEI和水泥.TCMI等防御类股拖累,二者分别下挫2%和1.79%.
0104GMT,加权股价指数.TWII跌1.15%至7,083.66点.股指今日开低0.34%.
电子类指数.TELI下滑0.95%.但台湾笔记型电脑龙头制造商广达电脑(2382.TW)上扬0.75%,此前公司公布上季度净利较前季增加8.1%.
金融保险类指数.TFNI跌1.24%.
外资周三买超台股,本月累计卖超286.8亿台币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。