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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 09:28 BJT

〔中国经济〕必和必拓预期下一个10年中国GDP每年平均成长6-7.5%

路透墨尔本11月1日电---澳洲必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)称,预期下一个10年中国国内生产总值(GDP)每年平均成长6-7.5%.(完)

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