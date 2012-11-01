〔金砖国家〕10月31日股汇市收盘纵览

路透11月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月31日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.22%,报995.33点.

中国股市:沪综指周三续陷窄幅震荡,受煤炭、医药等板块带动尾盘小幅收升.分析人士指出,随着热点的持续退潮,以及反弹量能明显不足,预计未来大盘重心可能还将进一步下移.沪综指.SSEC收报2,068.880点,涨6.533点,或0.32%.本月则累计下跌0.83%;上海A股今日成交431亿元人民币,上日为427亿元.[.SSCN]

香港股市:从近两周低位反弹收高,本月累计收高且为连续第二个月上涨.中国最大规模银行--中国工商银行此前公布的第三季获利超越预期.香港恒生指数.HSI收升1%,报21,641.8点,全月累计上涨3.8%.该指数目前较上周四所及的2012年最高收位下滑0.8%,今年累计上涨17.4%.恒生国企指数.HSCE收高1.2%,全月收涨7.6%,创九个月来最佳月度表现,今年累计涨6.5%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三再次以日间波幅上限作收并创历史新高,10月份累计升值近1%.出于贸易实际需求的购汇盘一度软化人民币汇率,但难以抵御结汇盘强烈的看多情绪,尾盘时欧元EUR=走强亦推波助澜.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,510点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3882元.[CNY/CN]

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印度股市:上涨,从上日大幅下跌之势中反弹;Maruti Suzuki India(MRTI.NS)等汽车制造商上涨,因预计营收将反弹,包括Glenmark Pharmaceuticals在内的制药商延续近期涨势,因为获利强劲.印度股市录得5月来最大的月度跌幅,逆转上月涨势,因为印度政府一系列财政和经济改革举措的利好效应消退.指标BSE指数.BSESN上涨0.4%,或74.53点,报18,505.38点,10月累计下滑1.37%,9月曾大涨7.65%.[.BO][ID:nL3E8LV64M]

印度汇市:印度卢比上涨,10月为下跌,结束两个月的连涨之势,因为对经济改革的乐观情绪逐渐消退,而且印度央行维持利率不变.全球事件料将决定卢比的短期走向.卢比/美元INR=D2收报53.80/81,上日收报53.96/97.盘中曾跌至日低54.21,但在55日移动均线切入位54.14处寻获支撑.10月卢比累计下跌1.8%.[INR/][ID:nL3E8LV66P]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,433.960点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS微幅收高0.08%至764.23点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微幅上涨0.03%至31.3400;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微幅下跌0.05%,报40.6500.

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巴西股市:巴西指标股指下跌逾1%,因为重返市场的美国投资者卖出Petrobras的股票.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP在四个交易日内下跌第三日,收低1.07%,报57,068.18点.10月该指数以下跌4.2%作收,录得6月来首个月度跌幅.[ID:nL1E8LVHT0]

巴西汇市:巴西雷亚尔收平盘,与10月多数时间的表现一致.10月巴西央行多次干预,大幅降低了该国外汇市场的波动性.巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=收报2.0397,日内持平,10月累计走软约0.1%.[ID:nL1E8LV5AY]

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南非股市:收平盘,交投谨慎,Gold Fields(GFIJ.J)等矿业类股的涨势受到零售和金融类股跌势的压制.

约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI基本持平于33,008.20点,稍早曾触及历史高位33,129.06点.综合指数.JALSH亦持稳于37,156.28点.[.J][ID:nL5E8LVD92]

南非汇市:南非兰特/美元下跌,因为进口商的美元买需上升,而且数据显示,由于矿业出口下降,南非的贸易逆差扩大.1458GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.7010,较周二纽约尾盘走软0.6%.[ZAR/][ID:nL5E8LVC2N](完)