〔中国金融〕银行业今年新增不良贷款料扩大,房地产居来源之首--报告

* 银行今年新增不良贷款料扩大10%以内--东方资产

* 不良贷款率将达1%-2%,房地产为主

* 信贷风险一定程度被低估

* 四季度至明年上半年,银行不良贷款规模或明显上升

路透上海11月1日电---中国经济增长放缓令银行不良贷款忧虑有增无减.四大银行系背景资产管理公司之一的东方资产管理公司最新报告预计,2012年商业银行新增不良贷款规模将同比增长10%以内,不良贷款率将达到1%-2%,主要来自房地产企业.

另外,报告预计商业银行出售不良贷款规模将小幅增加,今年四季度及明年前两个季度单季不良贷款规模将明显上升.

21世纪经济报 道周五引述这份名为《2012:中国金融不良资产市场调查报告》称,基于调结构政策影响,商业银行不良贷款的主要来源排名前三的分别是房地产企业、外向型企业和地方融资平台.

房地产业居不良贷款来源之首,可能与行业高库存、越来越多开发商面临资金困境有关,房地产贷款质量也因此受到影响;而调结构政策对信贷风险影响最大的三个行业,分别是钢铁建材产业、房地产业和战略性新兴产业.

不过报告强调,"鉴于下半年稳增长政策持续出台、信贷环境持续改善,2012年不良贷款风险不会集中爆发."

从受访者对大中城市房价下跌程度与银行贷款损失承受能力的判断,他们倾向于认为,只要当前大中城市房价下跌30%-40%,便可导致银行的贷款损失首次超出其承受能力.这或表明,房地产信贷风险在加大但仍然可控.另外,近年银行业净利润快速增长,以及拨备覆盖率大幅提高等,都为银行提高房价下跌承受能力提供了保障.

至于近年来备受关注的地方融资平台,报告认为由于地方融资平台部分贷款有条件展期,短期内不良贷款不会大幅飙升,因此预计或仅小幅增加.

报告表示,由于资产公司收购银行不良贷款天然具有垄断性的政策优势,上述预测将使华融、长城等四家大型资产公司处置不良资产的规模小增,不良资产价格整体则小跌.并且在不良资产市场预期收益率下行同时,投资机会将相应增加.

是次报告涉及的调查问卷面向商业银行、投资者、资产公司和中介机构四类受访者.

**商业银行不良贷款将继续上升**

今年商业银行不良贷款余额和不良比率小幅"双升"已是市场共识,未来的情况可能更不乐观,即不良贷款2012年之后还将明显增加.而且特别需要注意的是,银行账面不良贷款与实际信贷风险相比可能存在小幅低估,其中关注类贷款账面风险与实际风险偏差最大.

报告指出,进入2012年地方政府融资平台贷款逐步到期,限购令和紧缩政策下房地产行业资金链紧张,经济结构调整中高耗能高污染企业关停并转,这都会使银行资产质量恶化.

证券时报周四也引述该报告称,整体上中国商业银行不良贷款规模在短期将缓慢上升,增速有所加快.今年第四季度及明年前两个季度单季不良贷款规模将明显上升.此外,中国经济与全球经济的高度融合,也是中国商业银行较低的不良贷款率与世界较高水平"接轨"的驱动力.

截至9月,中国商业银行不良贷款率为0.97%,与年初基本持平,但高于二季度末的0.9%.

银行业不良贷款余额和比率在2003-2011年总体呈现"双降"趋势.不过这种趋势从2011年四季度开始回转,今年以来,与经济环境高度相关的银行业资产质量进一步下行,令市场侧目,主要表现在不良率环比上升大范围出现.

目前16家上市银行三季度报已出完，其中光大银行(601818.SS)、兴业银行(601166.SS)、民生银行(1988.HK)(600016.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等10家银行三季度不良贷款率环比上升,而二季度不良贷款率环比上升的银行为七家.

1999年,中国财政部主持设立了华融、长城、东方、信达四家资产管理公司,负责收购大型国有银行不良贷款,并管理和处置由此形成的资产.东方资产管理公司为国有独资金融企业,注册资本100亿元人民币.目前旗下有东兴证券、中国外贸金融租赁有限公司等多家平台公司.(完)