〔美股业绩〕通用汽车预计旗下欧洲业务将在2015年恢复损益两平(更新版)

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透底特律10月31日电---通用汽车(GM.N)周三公布获利意外强劲,主要因其在美国汽车销量及价格上升,并表示计划到2015年令目前亏损的欧洲业务重返盈亏平衡点.
通用汽车股价周三收高9.54%,该公司在北美、南美和包括中国在内的国际部门业绩强于预期,以及勾勒出结束欧洲亏损状况的更详细路线图,均令投资者感到欣喜.通用汽车股票2010年秋季重新上市时的股价为33美元.
汽车销量和价格上升为第三季贡献了9亿美元.
"好消息得到了确认,"花旗分析师Itay Michaeli称,"北美业务表现强劲得到了更多确认,欧洲业务方面我们至少看到一些光明,而且亚洲-中国业务也表现不俗."
第三季通用汽车归属于普通股股东的净利降至14.8亿美元,合每股盈余(EPS)0.89美元,上年同期分别为17.4亿美元和1.03美元.
扣除一次性项目,通用汽车EPS为0.93美元,远高于汤森路透I/B/E/S调查的分析师所给出的平均预估0.60美元.
第三季营收较上年同期上升2.4%至376亿美元,高于分析师平均预估的357亿美元.
通用汽车表示,全年欧洲业务部门的亏损料将介于15-18亿美元之间,取决于第四季的重组情况.去年该部门亏损7.47亿美元.
该公司表示,目标是令欧洲部门2013年全年的表现稍好于2012年,并在2015年时达到盈亏平衡点.(完)
--编译 于春红;审校 程琳
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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