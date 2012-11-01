〔香港个股〕Hutchison 3G愿意出售频谱资源以赢得欧盟批准并购交易

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透布鲁塞尔10月31日电---消息人士称,香港和记黄埔0013.HK旗下Hutchison 3G愿意在奥地利出售2.6 GHz频谱,以赢得欧盟批准其以13亿欧元(16.9亿美元)收购法国电信FTE.PA旗下Orange Austria.
反垄断监管机构担忧,Hutchison 3G与Orange Austria合并可能导致前者放弃激进的定价政策,从而令消费者的成本增加.这两家公司是奥地利两家最小的手机运营商.
欧盟执委会上周曾表示,Hutchison提出了与Orange Austria收购案相关的让步提议.但执委会未提供细节.
上述消息人士称,欧盟执委会目前正寻求相关各方关于Hutchison提议的反馈意见,之后再决定是否接受提议.消息人士因为事件的敏感性拒绝具名.
尚不能立即联系到Hutchison人员就此置评.
欧盟执委会将在12月21日前决定是否批准此宗交易.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。