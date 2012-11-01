〔香港个股〕Hutchison 3G愿意出售频谱资源以赢得欧盟批准并购交易

路透布鲁塞尔10月31日电---消息人士称,香港和记黄埔0013.HK旗下Hutchison 3G愿意在奥地利出售2.6 GHz频谱,以赢得欧盟批准其以13亿欧元(16.9亿美元)收购法国电信FTE.PA旗下Orange Austria.

反垄断监管机构担忧,Hutchison 3G与Orange Austria合并可能导致前者放弃激进的定价政策,从而令消费者的成本增加.这两家公司是奥地利两家最小的手机运营商.

欧盟执委会上周曾表示,Hutchison提出了与Orange Austria收购案相关的让步提议.但执委会未提供细节.

上述消息人士称,欧盟执委会目前正寻求相关各方关于Hutchison提议的反馈意见,之后再决定是否接受提议.消息人士因为事件的敏感性拒绝具名.

尚不能立即联系到Hutchison人员就此置评.

欧盟执委会将在12月21日前决定是否批准此宗交易.(完)