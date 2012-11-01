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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 09:31 BJT

〔日本个股〕夏普料上修2012/13财年净亏损预估至4,500亿日圆--消息

路透东京11月1日电---两名知情人士周四对路透称,日本夏普(6753.T)正计划将全年净亏损预估从2,500亿日圆上修至4,500亿日圆(56.3亿美元).

消息人士称,夏普将维持下半财年恢复营业利润的预估不变,但整个财年仍可能录得营业亏损.夏普本财年截止于明年3月末.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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