〔路透调查〕英国央行料暂停量化宽松举措直至2013年初

路透伦敦10月31日电---一项路透调查显示,英国央行将暂停印发钞票直到明年年初,此前一系列乐观数据令分析师不再呼吁央行11月采取更多货币刺激措施.

英国央行已通过量化宽松政策向市场注资3,750亿英镑.直到数据显示第三季经济反弹远好于预期之前,市场还预期央行可能维持这项政策.

本周对65名分析师的调查显示,英国央行料仍会再度购买500亿英镑的公债,但其将等到明年第一季再实施.

最新路透调查显示,分析师对英国央行货币政策委员会(MPC)11月8日采取行动机率的预测中值仅为40%,低于10月19日调查时的60%.而三周前的调查显示,分析师预计央行年底前采取进一步量化宽松的机率为70%.

"我们不再预计MPC将在11月会议上进一步扩大量化宽松规模,"花旗集团的Michael Saunders称.

Saunders以及另两名受访分析师对量化宽松总规模的预估值最高,为5,000亿英镑,约为英国国内生产总值(GDP)的三分之一.

53名受访分析师中,有34名预计央行采取更多量化宽松举措,在10月19日调查中,48名分析师中有37名这样预计.对量化宽松总规模的预测中值为4,250亿英镑,与近期调查一致.

"GDP比预期强劲,劳动力市场状况改善,"美银美林的Nick Bate称.

英国第三季GDP增长1.0%,高于预估的增长0.6%,因伦敦奥运会及工作天数增加对经济的提振作用超出预期.

不过本月稍早的路透调查显示,经济增长幅度将逐渐减小,到明年年底时降至0.2%-0.4%.

**政府不会缓和撙节计划**

联合政府一直受到支撑经济以及缓和撙节计划的压力,不过这些压力正在减轻.

41名分析师中,有23名称政府不应缓和撙节计划,而43名分析师中,有30名认为其不会缓和.

"财政大臣欧思邦已明确表明,他认为财政紧缩是重归正常的途径,"德国商业银行的Peter Dixon称.

"第三季GDP的力道可能足以让他相信,近期没有改变路线的需要.我预计12月的声明中财政政策立场肯定不会减弱."

继第三季乐观的GDP数据之后,周二公布10月零售销售增幅远高于预期,而本月稍早公布的数据显示,英国8月就业人口数量创纪录高位.

"英国央行决策者对于进一步购买公债的热情看来在减退,最近的数据缓解了一些短期压力,"苏格兰皇家银行(RBS)分析师Ross Walker称.

分析师还预期央行将维持指标利率于0.5%不变至少至2014年第二季,与7月以来的历次调查一致.(完)