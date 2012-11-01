〔路透调查〕英国央行料暂停量化宽松举措直至2013年初

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透伦敦10月31日电---一项路透调查显示,英国央行将暂停印发钞票直到明年年初,此前一系列乐观数据令分析师不再呼吁央行11月采取更多货币刺激措施.
英国央行已通过量化宽松政策向市场注资3,750亿英镑.直到数据显示第三季经济反弹远好于预期之前,市场还预期央行可能维持这项政策.
本周对65名分析师的调查显示,英国央行料仍会再度购买500亿英镑的公债,但其将等到明年第一季再实施.
最新路透调查显示,分析师对英国央行货币政策委员会(MPC)11月8日采取行动机率的预测中值仅为40%,低于10月19日调查时的60%.而三周前的调查显示,分析师预计央行年底前采取进一步量化宽松的机率为70%.
"我们不再预计MPC将在11月会议上进一步扩大量化宽松规模,"花旗集团的Michael Saunders称.
Saunders以及另两名受访分析师对量化宽松总规模的预估值最高,为5,000亿英镑,约为英国国内生产总值(GDP)的三分之一.
53名受访分析师中,有34名预计央行采取更多量化宽松举措,在10月19日调查中,48名分析师中有37名这样预计.对量化宽松总规模的预测中值为4,250亿英镑,与近期调查一致.
"GDP比预期强劲,劳动力市场状况改善,"美银美林的Nick Bate称.
英国第三季GDP增长1.0%,高于预估的增长0.6%,因伦敦奥运会及工作天数增加对经济的提振作用超出预期.
不过本月稍早的路透调查显示,经济增长幅度将逐渐减小,到明年年底时降至0.2%-0.4%.
**政府不会缓和撙节计划**
联合政府一直受到支撑经济以及缓和撙节计划的压力,不过这些压力正在减轻.
41名分析师中,有23名称政府不应缓和撙节计划,而43名分析师中,有30名认为其不会缓和.
"财政大臣欧思邦已明确表明,他认为财政紧缩是重归正常的途径,"德国商业银行的Peter Dixon称.
"第三季GDP的力道可能足以让他相信,近期没有改变路线的需要.我预计12月的声明中财政政策立场肯定不会减弱."
继第三季乐观的GDP数据之后,周二公布10月零售销售增幅远高于预期,而本月稍早公布的数据显示,英国8月就业人口数量创纪录高位.
"英国央行决策者对于进一步购买公债的热情看来在减退,最近的数据缓解了一些短期压力,"苏格兰皇家银行(RBS)分析师Ross Walker称.
分析师还预期央行将维持指标利率于0.5%不变至少至2014年第二季,与7月以来的历次调查一致.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王兴亚
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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