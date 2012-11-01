中国力图自主研发飞机发动机

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港10月30日电---中国设计出了核导弹，并成功地将宇航员送上太空，但是一项核心技术至今未被攻破。尽管中国科技在几十年内有了突飞猛进的发展，但是仍未能研制出可靠、高性能的飞机发动机。

然而这一现状可能将改变。中国航空业正努力在军用和民用飞机引擎制造领域里寻求突破，以打破对俄罗斯以及西方在这一技术上的依赖。

中国政府正在评估一个投资达1000亿人民币（160亿美元）的投资计划，以推进此前时断时续、资金不足的飞机引擎研究项目。知情官员透露，央企中国航空工业集团公司（AVIC）正加紧游说，以获得更多的资金支持。

中航工业集团共有40万名员工，旗下有200家左右分支机构，包括20家上市公司，是中国国内军用、民用飞行器的龙头承包商。该集团已经从其内部调集100亿人民币资金用于今后3年的飞机发动机研发计划。

西安航空动力股份有限公司(600893.SS)官员赵宇星(音译)表示，中国政府对研发飞机引擎的计划很重视并进行了广泛讨论。该公司于上交所挂牌上市，为中航工业集团旗下负责军用飞机引擎制造的主要部门。“据目前了解到的是，我们公司被包括在这一项目内，该计划目的是大幅度提升中国的发动机制造水平。”赵在接受电话采访时表示。

中国军工业受阻于美国和欧盟对中国实施的武器出口禁令，且许多外国发动机制造商不愿转移技术。

一些航空工业业内人士预测，中国政府将在未来20年内投入3000亿人民币（490亿美元）用于研发航空发动机，中国常用的通过模仿来缩小技术差距的途径因此受阻。

“中国的航空引擎制造业一直明显投资不足，”上海东方证券国防部门分析师王天一(音译)表示，“1000亿人民币在发动机制造领域算不上大数目。”

尽管研发军用飞机引擎是中航工业集团的长期首要目标，但中国作为世界上发展最快的民航市场，设计制造高性能的民用飞机引擎也是其重要任务。（完）