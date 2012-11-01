〔中国数据〕10月官方制造业PMI升至50.2,新订单预示经济将回升(更新版)

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* 告别此前两月萎缩区域,重回临界点之上
* 新订单指数为今年5月以来首次高于50
* 预计中国经济四季度将企稳回升
路透北京11月1日电---中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI告别前两月的萎缩区域,重回临界点之上,证实中国经济已开始企稳回升.
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至50.2.数据接近路透预估中值50.3,并高于上月的49.8.
"总的来说,这再度证实中国经济开始企稳回升.产出和新订单等分项数据表现不错."法兴银行中国经济师姚炜表示.她并称,四季度经济将一如预期的复苏.
统计局新闻稿称,大型企业PMI比上月上升0.7个百分点,连续2个月位于临界点以上,是本月制造业经济总体回升的主要动力.构成制造业PMI的五个分类指数普遍提升.
其中,新订单指数是2012年5月以来首次回升至临界点以上,表明制造业来自客户的产品订货量由降转升,市场需求有所好转.
新闻稿引述分析师张立群称,数据表明经济已经筑底企稳.新订单指数、新出口订单指数、采购量指数继续回升,反映企业去库存活动基本结束.预计未来经济增长将结束回调,出现小幅回升.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
________________________2012年___________________________ _____2011年_____
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
PMI(%) 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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