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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 09:37 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国鞍钢集团20亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和光大银行主承
  北京国有资本经营管理中心10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
  长江南京航道工程局3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  宁波城建投资控股10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行和中信证券主承
  中材集团10亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承
  云南建工集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
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  二、新债上市:

  云南省电力投资集团7亿元一年期短融041253061,票面年利率5.26%
  四川长虹集团10亿元三年期中票1282443,票面利率5.49%
  恒天集团5亿元七年期中票1282444,票面利率5.78%
  恒天集团5亿元七年期中票1282445,票面利率5.78%
  陕西电子信息集团8亿元五年期中票1282442,票面利率5.98%
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  三、缴款: 

  进出口银行150亿元一年期固息债120318,票面利率3.35%
  苏州城投20亿元七年期固息债1280357,票面利率5.79%
  张家口建设发展集团6亿元七年期固息债1280360,票面利率7.00%
  盐城东方投资开发集团12亿元七年期固息债1280363,票面利率6.99%
  太原高铁投资公司15亿元八年期固息债1280365,票面利率6.50%
  昌邑经济开发投资公司5亿元八年期固息债1280369,票面利率7.35%
  中粮集团50亿元九个月期超短融
  云南物流产业集团5亿元一年期短融
  中国国航(601111.SS)(0753.HK)60亿元七年期投资人选择权(5+2)中票  
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  四、还本付息:

  国家开发银行100亿元10年期浮息债(一年定存基准)050221付息,基本利差0.37%
  北方机车车辆工业集团5亿元10年期固息债068043付息,票面利率4.25%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布,中国宏观经济先行指标--10月官方
制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至50.2,告别前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭
上方.[ID:nEAP3031BC]
  --虽然中国证券市场走势持续疲弱,但监管层对参与机构业务规范管理的步伐并未停歇.继
松绑资产管理业务后,证监会拟放宽证券公司自营投资范围,银行理财计划、集合资金信托计
划,以及金融衍生品交易有望纳入其中.[ID:nSB2078547]
  --中国人民银行调查统计司司长盛松成撰文指出,货币政策能够有效调节社会融资规模,而
社会融资规查将进一步促进金融宏观调控向市场化方向转变,进一步推进利率市场化.

  国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)今日公布10月官方制造业PMI
  汇丰(HSBC)今日公布10月中国制造业PMI(终值)
  国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)11/3公布10月官方非制造业PMI
  汇丰(HSBC)11/5公布10月中国服务业PMI  
  国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI)       (9月为-3.6%)
                      10月居民消费价格指数(CPI)     (9月为1.9%)
                      1-10月城镇固定资产投资        (1-9月为20.5%)
                      10月社会消费品零售总额        (9月为14.2%)
                      10月工业增加值                (9月为9.2%)
                      10月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关11/10公布10月进出口贸易数据               (9月顺差276.7亿美元)
  国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            11/27公布1-10月规模以上工业企业利润     (1-9月为-1.8%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 边竞

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