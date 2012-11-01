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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 09:47 BJT

《汇市简讯》MSCI明昇亚太股指走低,美元兑日圆外亚币维持高位

0131 GMT

* 在符合预期的中国PMI公布后,美元兑日圆外亚币略跌

* 有人原预计数据更强劲

* 澳元兑美元引领风险货币走低,下滑25点,此前未能触发1.0400上方的停止单

* MSCI明昇除日本外亚太股指跌0.8%,标普500股指期货跌0.5%.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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