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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 10:12 BJT

〔标题新闻〕飓风桑迪在美国纽约市造成的永久性经济损失达每天2亿美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LVHMX]

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