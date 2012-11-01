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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 10:05 BJT

〔金属期市〕LME期铜涨势持续第三日,受助于中国乐观PMI数据

路透上海11月1日电---伦敦期铜周四继续上涨,涨势持续第三日,此前金属主要消费国--中国官方采购经理人指数(PMI)数据显示,该国工厂活动复苏.

0123GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨6美元,至每吨7,765.50美元.上日涨0.5%.

上海期交所交投最热络的2月期铜合约SCFc4跌0.3%,至每吨56,720元人民币.

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