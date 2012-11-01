〔金属期市〕LME期铜涨势持续第三日,受助于中国乐观PMI数据

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透上海11月1日电---伦敦期铜周四继续上涨,涨势持续第三日,此前金属主要消费国--中国官方采购经理人指数(PMI)数据显示,该国工厂活动复苏.
0123GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨6美元,至每吨7,765.50美元.上日涨0.5%.
上海期交所交投最热络的2月期铜合约SCFc4跌0.3%,至每吨56,720元人民币.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。