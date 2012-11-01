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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 10:04 BJT

《汇市简讯》汇丰中国制造业PMI终值强于初值,澳元兑美元走升

0150 GMT

* 汇丰中国10月制造业PMI终值报49.5,初值为49.1

* 新订单分项指数升至12个月高位51.2

* 数据将澳元兑美元从1.0362拉高至1.0370.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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