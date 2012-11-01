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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 10:11 BJT

《汇市简讯》标普股指期货走低,稍早建立的澳元多仓受挤

0137 GMT

* 稍早建立的澳元兑美元多仓受挤

* 中国制造业PMI未胜市场预期

* 标普股指期货跌0.51%,日圆外亚币承压

* 市场稍早做多澳元/美元,传言称停止单正在1.0410美元上方建立

* 小时图下一支撑位在1.0353

* 跌破1.0350则将下看1.0325附近稳固的日内支撑.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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