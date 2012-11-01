〔中国新债〕中国铁建周五将发行50亿元超短融,期限九个月

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透北京11月1日电---中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周四公告称,将于周五 (2日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限九个月. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国铁建 300 50 9 11/2簿记建档 农业银行 AAA 11/5 11/6 (601186.SS)(1186.HK) 兴业银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。