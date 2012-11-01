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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 10:28 BJT

〔中国新债〕中国铁建周五将发行50亿元超短融,期限九个月

路透北京11月1日电---中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周四公告称,将于周五
(2日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限九个月.

  具体条款如下:

    发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中国铁建      300       50       9   11/2簿记建档   农业银行     AAA        11/5       11/6
  (601186.SS)(1186.HK)                                兴业银行
  =============================================================================================(完)
  
  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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