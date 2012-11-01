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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 10:38 BJT

〔韩国热股〕现代汽车盘中重挫5%,稍后将公布10月销量数据

路透首尔11月1日电---韩国现代汽车(005380.KS)周四盘中下滑近5%,带动偏重出口的汽车与造船类股普遍下跌.现代汽车今日稍晚将公布10月汽车销量.

这家韩国最大汽车厂商股价自9月末以来一直承压,主要因为韩元KRW=升值及其汽车供应紧俏可能在未来数月延缓获利成长.(完)

--编译 张涛;审校 王丽鑫

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