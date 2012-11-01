〔中国互联网〕丁丁网获阿里巴巴和花旗的投资,未来将进行业务合作

路透上海11月1日电---中国最大的本地生活信息服务平台--丁丁网(ddmap.com)周四宣布,其获得阿里巴巴集团与花旗银行的投资,未来三方还将进行业务上的合作.

丁丁网未透露此次注资的具体金额.而今年4月,丁丁网刚获得风和投资(F&H)领投的4,000万美元融资.公司人士透露,至此,丁丁网已获得来自晨兴创投(Morningside)、韩国KTB、台湾宏达电(2498.TW),风和投资及阿里巴巴集团等机构总计约6,000万美元的注资.

"本次与阿里和花旗的资本合作,主要是为了借力加快丁丁移动O2O平台的电子商务化."丁丁网CEO(首席执行官)徐龙江透露.

O2O(Online To Offline)模式的关键点是在网上寻找消费者,给线下商户带来客流量.而移动互联网是未来IT市场发展最快的市场之一,众多互联网企业都竞相开发其在移动互联网上的新平台,

丁丁网市场公关经理傅睿侃指出,丁丁网未来将与阿里巴巴集团在支付渠道及线下商户等方面进行合作,而丁丁网和花旗信用卡的用户个性化信息互享,亦可以相互增值,提升用户黏度.

截止目前,丁丁优惠的用户数量已突破1,300万,覆盖全国38个城市,超过10万家签约商户优惠券信息.丁丁优惠的用户可通过手机出示商户的优惠券页面,即可享受折扣.(完)