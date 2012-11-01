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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 10:35 BJT

《汇市简讯》美元兑马币买兴良好,坡元兑马币回到2.50上方

0210 GMT

* 美元兑马币开报3.0470-3.0490,追随澳元小跌态势走高

* 美元兑坡元升破1.2200与坡元兑马币的买盘,提供支撑

* 坡元兑马币从稍早低点2.4950重回2.50上方

* 美元最新报3.0535-3.0545马币,区间介于3.0485-3.0545

* 突破3.0600区间则可能上看50日移动均线位置3.0700.(完)

--编译 隋芬;审校 石冠兰

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