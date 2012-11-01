〔日本债市〕公债价格走低,日本财务省将续发10年期公债

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透东京11月1日电---日本政府公债价格周四下挫,因投资者腾出空间迎接10年期公债标售,是次标售料进展顺利. 日本财务省将标售2.3万亿(兆)日圆(约合290亿美元)10年期公债,是次第325期、票面利率为0.8%的10年期公债为第三次续发. "值得注意的是,上周标售的5年期公债及之前标售的20年期公债都是续发.这反映出日本公债近期交投有多稳定,"一家日系资产管理公司的固定收益基金经理称.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。