〔日本债市〕公债价格走低,日本财务省将续发10年期公债

路透东京11月1日电---日本政府公债价格周四下挫,因投资者腾出空间迎接10年期公债标售,是次标售料进展顺利. 日本财务省将标售2.3万亿(兆)日圆(约合290亿美元)10年期公债,是次第325期、票面利率为0.8%的10年期公债为第三次续发. "值得注意的是,上周标售的5年期公债及之前标售的20年期公债都是续发.这反映出日本公债近期交投有多稳定,"一家日系资产管理公司的固定收益基金经理称.