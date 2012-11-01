〔路透调查〕英国机构投资者10月削减现金比重,追求高回报

路透伦敦10月31日电---路透调查结果显示,英国投资者以更加乐观的态度进入今年最后一季,押注股票等高风险资产,同时缩减现金比重.

一项针对13位英国基金经理和机构投资长的月度调查显示,受访者投资组合目前减持现金,而9月时为增持.

全球平衡投资组合中现金平均配置比重自5月以来持续下滑,10月已从9月的6.8%降至6.1%,去年10月则为近9%的高位.

许多投资者指称欧美货币当局愿意向经济挹注资金以努力提振经济增长,是人气改善的主因.

"欧洲央行和美联储的开放式行动似乎已降低了尾部风险,"Henderson Global Investors资产配置主管Chris Paine称.

由于利率料将持续接近零,投资者选择将资金撤出现金,转投至可以产生更多收益的投资.

"我们的资产配置趋向于创收策略,"London & Capital投资专家Matthew Farrell称.

平均股票配置比重为50.4%,仍接近年内高点,对债券的平均曝险增长逾一个百分点至28.6%,部分因追捧收益资产推动.

"这一投资组合关注可持续收益率,因而青睐地产和公司债券,"Standard Life Investments多资产团队全球策略主管Andrew Milligan称.

投资者表示,他们仍担心解决欧债危机时可能遇到的挫折,以及美国面临的所谓"财政悬崖".

"即使没有疑虑,前景也是阴霾密布,美国的财政悬崖即将来临,而企业获利似乎高得难以维持,"Rothschild Wealth Management投资主管Dirk Wiedmann称.

一些人提醒称,金融市场在近期相对平静后,可能将面临更多动荡走势.(完)