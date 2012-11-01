奥巴马罗姆尼争夺“摇摆州” 奥巴马略占上风

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月31日电---周三公布的路透/益普索民调结果显示，美国现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼在四个关键“摇摆州”的竞选难解难分，奥巴马在其中两个州有微弱优势。
这四个“摇摆州”包括俄亥俄、科罗拉多、弗吉尼亚和佛罗里达。民调结果显示，奥巴马在俄亥俄州领先3个百分点，在弗吉尼亚领先2个百分点，二人在佛罗里达州旗鼓相当，罗姆尼在科罗拉多州领先1个百分点。
各州的情况对下周二大选结果并无明确指引，因两者支持率差距均在此项民调的可信区间内。
但若综合各州情况看，奥巴马还是占微弱优势。
对罗姆尼来说，如果不能在俄亥俄州胜出，想要入主白宫将非常困难。而在该州，奥巴马目前支持率为48%，罗姆尼仅为45%。
益普索民调员克拉克（Julia Clark）说：“这即便算不上决定性优势，也足以让（奥巴马）占些上风了。”
克拉克说：“这些都是摇摆州，双方选情总是非常非常接近。2008年这几个州的票都给了民主党，2004年都给了共和党，眼下情况非常微妙。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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