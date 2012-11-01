〔中国交易所债市〕经济稳步向好短期内尚难改变中低等级等券种活跃走势

路透北京11月1日电---中国10月制造业PMI数据显示中国经济稳步向好,引发债市周四稍偏空走势.市场人士指出,短期内尚难改变交易所债市中低等级品种及近期质押比例较高券种的活跃走势.但若未来经济企稳迹象再明确,对高杠杆交易仍会产生一定影响.

同时,在可转债方面,受股市低迷及供给预期的打压,其估值已接连回撤,并回吐二季度估值修复行情的一半幅度,因而预计短期下行风险较低.

"交易所资金短期向好,企业盈利改善,所以对于中低等级品种还是有较好的推动作用,其信用利差有望进一步收窄,收益率仍会有一定下滑",上海一家券商的分析师称.

浙江一家基金的分析师则表示,近期交易所活跃的主要是质押比例高、票面高的券种,因为大家担心年底融资还是会有困难.虽然基本面进一步企稳,但可继续关注这些交易活跃品种,其料将继续活跃下去.

交易所债市长期具备交易欠活跃及市况波动较大的特点,因而投资者在通过银行间市场满足其交易需求的同时,多将配置需求置于交易所,这令可跨市场的、可质押回购的相关券种备受亲睐,投资者可通过质押回购来进行融资或杠杆交易.

不过,上述上海券商的分析师则指出,之前交易所信用债上涨是基于对信用基本面向好的预期,另外整个权益类表现较差,令需求集中到信用板块.未来若经济企稳趋势更加明确,预计也将对高杠杆交易产生一定影响.

另外,在可转债方面,分析人士认为,尽管近期难以出现大的机会,但仍具备波段性机遇.

"从转债安全性来看,上周又调整了一波,所以估值相对较好较安全...,且目前来看债底保护依然相对较好.如果整个资金回落,质押养券仍具备一定的票息保护."上述上海券商分析师表示,近期推荐川投转债CN110016=SS和海运转债CN110012=SS.

本周前几个交易日,交易所成交活跃公司债和企业债收益率纷纷下降,分离债个券收益率亦有所下降.中国股市沪综指.SSEC上周累计下跌2.92%,本周则陷入窄幅震荡.

中国银行间债市周四早盘中长期国债等走势承压,部分品种收益率有小幅上行.因甫公布的10月制造业PMI等数据,显示中国经济向好态势进一步确立,对债市影响稍偏空.[CN/CN]

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI告别前两月的萎缩区域,重回临界点之上.[ID:nSB2078837]另一数据---汇丰10月中国制造业PMI终值亦反弹,并创下八个月来高位,进一步巩固中国经济筑底回升的观点.[ID:nSB2076769](完)