〔全球经济〕全球经济蒙阴之际,宜投资有环境意识且治理良好的公司

路透伦敦10月31日电---当增长低迷、系统性风险和资源稀缺给全球经济前景蒙上一层阴云之际,投资者必须细心筛选出表现坚韧到可以挺过该风暴的股票.

人口增长迅猛、发达国家老龄化、以及自然资源和资本匮乏均构成了全球经济所面临的危险.而这还远远没有结束,过去五年的信用危机,以及随后缓慢且痛苦的偿债过程,把全球经济更深地推入了这一危险中.

不论你称之为"新常态(new normal)",还是经济"永久冻结(perma-frost)",最终共识是,还会有许多年时间经济成长将低于应有水平且容易受到冲击,而公众及管理其储蓄的机构都不得不小心行事.

对于一些人来说,例如债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)的老板葛罗斯,这预示着"股票风潮"的寿终正寝,因为面对如此严峻的环境,多数公司难以提振营收和获利.

在债券回报率处于历史低位,而且促使现金回报率趋近于零的情况下,对那些试图跑赢通胀的储户而言,可以说是毫无慰藉.在过去几年中,人们一直在狂热追捧高派息绩优股和高收益率(殖利率)公司债的组合.

然而,目前一些策略师和选股专家坚持认为,需要加大力度寻找那些具有创新精神的"新增长"公司.这些公司具备环境可持续性且有效的长期策略,而且在公司治理和监管敏感性上表现优异.

近几年来,虽然基于"社会责任投资(SRI)"的投资模型变得盛行,但外界对此也褒贬不一.

英国资产管理公司施罗德投资向股票投资者给出了三点关键建议.

第一,政府最终将需要找到一种可持续的平衡状态,市场也将会这么做.第二,金融系统将奖励那些有效经营且合理使用资源的公司.第三,通过创新来解决问题的公司将成为赢家.

施罗德投资以丰田汽车和联合利华为例,前者在混合电动车的生产上走在了时代的前沿,后者研发出了节水型的乾洗发露和易漂洗洗涤用品.

施罗德投资还提到,"任一具有长远眼光的投资者,都应通过投资资源利用率高且能快速适应环境变化的公司,来把投资组合的风险压到最小."(完)