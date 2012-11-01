〔路透调查〕经济成长前景黯淡或促使欧洲央行明年降息

路透伦敦10月31日电---路透调查显示,受访分析师中微弱多数人认为,欧元区最大的经济体成长前景趋于黯淡,将促使欧洲央行(ECB)明年更早地放宽货币政策.

调查显示,ECB下周四有80%的机率维持主要再融资利率在0.75%不变,受访的73位分析师中大多数预计该央行将在未来几个月内降息至新纪录低点0.5%.

这与两周前调查的结果一致.

欧洲明年预计仍将是全球经济的最大拖累,因欧债危机继续发酵--这一状况促使更多分析师认为ECB将采取更多行动,刺激欧元区经济.

与前次调查一样的是,多数分析师预期西班牙将成为欧盟出手援助的下一个国家,援助时间可能在今年底.

"近期企业调查情况一直不佳,表明2012年第四季经济将出现更深程度的萎缩.德国也未能幸免经济放缓的命运,该国相关指标出现恶化."渣打银行分析师Thomas Costerg和Sarah Hewin表示.

"我们认为欧洲央行将通过进一步调降再融资利率,应对日益加剧的经济下行风险.之后再融资利率应该会在可预见的未来持稳于0.5%的水准."

受访的73位分析师中,有25位表示,ECB会在今年底降息.有40位表示,降息会在明年第一季进行.

"我们预期12月会降息至0.50%,推测的前提是经济数据持续疲软,且各种调查会渐渐说服ECB有必要降息."IHS Global Insight首席英国和欧洲经济学家Howard Archer说.

与前次调查一致的地方还有,多数分析师--59位中有38位--表示他们认为西班牙最终会申请全面主权援助,时间可能在今年底.

其余受访分析师则认为不会,不过有几位受访者认为西班牙将申援,但不致于到全面援助的地步.

"ECB宣布购债计划后,市场紧张状况略有缓解.不过,我们预期西班牙将申请金援,从而启动ECB的购债计划."Moody's Analytics分析师Tomas Holinka说.

鉴于存在申援的可能性,61位分析师中有42位认为,西班牙和意大利政府公债收益率不大可能重回今年早前所及的高位.(完)