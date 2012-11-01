北欧国家超过90%的民众支持奥巴马--调查

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透伦敦10月31日电---英国调查机构YouGov周三称，如果欧洲人能投票选美国总统，欧洲北部国家超过90%的人将投给奥巴马，因为他们认为罗姆尼过于右派。
美国民调显示奥巴马与罗姆尼旗鼓相当，而欧洲北部七个国家的受访者则一边倒的支持奥巴马。
YouGov政治和社会研究负责人Joe Twyman指出，欧洲人对罗姆尼不太了解，而且他们觉得他过于右派。
“根据欧洲大陆的标准，奥巴马已经是偏右甚至右派。而罗姆尼则更为右派，”Twyman在接受路透电话采访时说道。
“丹麦等地并不认同（对奥巴马的）社会主义指控。”
“大家对奥巴马的了解远高于罗姆尼。毕竟奥巴马已经当了一段时间总统，”Twyman称。
调查受访者约7,500人，来自英国、德国、法国、丹麦、瑞典、芬兰和挪威。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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