〔中国货币市场〕隔夜和七天回购利率反弹但资金仍平稳,关注下周例行调准

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透上海11月1日电---中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天期回购利率有所反弹,主要受开盘价较高带动,但资金面并未出现再次收紧迹象.因央行公开市场逆回购操作仍维持较强力度,支撑流动性保持宽松状态.
交易员指出,下周中共十八大就将召开,央行维稳资金面的意图会更为坚定,市场流动性短期内料较为平稳.不过也需要密切关注下周一(5日)银行例行准备金调整,可能对资金面造成的影响.
"资金还好吧,没觉得怎么样,今天(公开市场)还是净投放的,"华东一银行交易员称.
上海一银行交易员则谈到,尽管隔夜和七天回购利率上行,但14天品种回落显示当前资金情况并不吃紧.
后一交易员并认为,下周公开市场到期量逾5,000亿元人民币,为防资金面再现波动,届时公开市场的逆回购操作规模估计仍会维持高位.
中国人民银行公开市场今日共进行1,730亿元逆回购操作,其中七天期580亿元,14天期1,150亿,利率均持稳.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,790亿元,创单周净投放记录新高.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0537 2.9535 +10.02
七天CN7DRP=CFXS 3.4302 3.2288 +20.14
14天CN14DRP=CFXS 3.4749 4.1806 -70.57
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--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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