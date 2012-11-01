〔日本股市〕早盘收高,中国制造业数据升高盖过Panasonic暴跌影响

路透东京11月1日电---日本股市日经指数周四早盘小涨,因中国制造业数据上扬盖过Panasonic(6752.T)

股价暴跌近20%的影响,之前该公司预计本财年净亏损将达7,650亿日圆(96亿美元).[ID:nSB2078581]

TDK Corp (6762.T)和富士胶片(4901.T)亦下挫,因削减全年财测,但软银(9984.T)因录得好于预期的季度业绩而上涨.

"很明显,业绩特点是出口商或原本预期下半年复苏的企业大幅调降财测,"瑞士信贷股票销售主管Stefan Worrall表示.

"对许多这些调整的反应并不总是负面的,"他称,并表示市场已经把这些糟糕数字消化了一段时间.

日经指数.N225早盘收高0.1%,至8,935.56点,东证股价指数.TOPX早盘持于742.07点,成交量为过去90天全天成交量均值的60%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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