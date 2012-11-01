〔中欧贸易〕中国商务部宣布对欧盟产太阳能级多晶硅展开"双反"调查

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透北京11月1日电---太阳能光伏行业贸易战趋于白热化.中国商务部周四公告称,决定即日起对原产于欧盟的太阳能级多晶硅进行反倾销和反补贴("双反")立案调查.
此前中国商务部已于7月宣布对原产于美国的进口太阳能级多晶硅进行双反调查.欧盟执委会于9月初对进口自中国的光伏面板展开反倾销调查.
"商务部将从即日起对原产于欧盟的上述进口产品的倾销、补贴情况及其对中国同类产品产业造成的损害进行调查,并依法做出公正裁决."商务部网站刊登新闻稿称.
商务部并称,此次涉及产品仅为太阳能级多晶硅,用于生产集成电路、分立器件等半导体产品的电子级多晶硅不在本次调查产品范围之内.
10月时,美国商务部终裁决定对中国太阳能电池征收反倾销反补贴关税.对此中国商务部此前曾回应称,美国无视中方的合理抗辩,采取不公正的征税措施,中方对裁决结果表示强烈不满.
中国太阳能厂商主要包括英利绿色能源(YGE.N)、尚德电力STP.N、天合光能(TSL.N)以及Canadian Solar(CSIQ.O).(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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