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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 15:10 BJT

〔英国数据〕10月房价指数较前月上涨0.6%,但前景黯淡--Nationwide

路透伦敦11月1日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布的数据显示,英国10月房价涨速快于预期,不过房市能否持续复苏看来仍远无法确定.

Nationwide称,英国10月房价指数较前月上涨0.6%,但较上年同期下降0.9%.

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