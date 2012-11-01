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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 16:27 BJT

〔表格〕瑞士9月实质零售销售较上年同期增长5.4%,前月修正为增长6.0%

路透苏黎世11月1日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士9月实质零售销售较上年同期增长5.4%,经季节性因素调整后的9月零售销售较前月增长0.3%.

2012年9月 2012年8月

总计 5.4 6.0

扣除燃料的销售 5.2 5.7

食品、饮料和烟草 2.1 3.4

非食品销售 6.8 7.0 (完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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