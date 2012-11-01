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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 16:41 BJT

〔表格〕瑞士10月PMI升至46.1,高于路透调查预估的44.5

路透苏黎世11月1日电---周四公布的数据显示,瑞士10月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自上月的43.6升至46.1.路透调查预估为44.5.

以下为详细数据

(经季节性调整)

2012年10月 2012年9月 2011年10月

PMI 46.1 43.6 47.7 (完)

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--编译 许娜;审校 艾茂林

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