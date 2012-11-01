〔中国债市动态〕经济向好致中长债早盘收益率小涨,未来料仍有上行空间

路透上海11月1日电---中国银行间债市周四早盘中长期国债等走势承压,部分品种收益率有小幅上行.因甫公布的10月制造业PMI等数据,显示中国经济向好态势进一步确立,对债市影响稍偏空.

交易员并认为,未来外汇占款增加,以及年底财政存款大规模投放等因素,利好未来资金面,短端收益率稳中有降的可能性较大.但在经济基本面持续回暖背景下,中长债收益率预计仍有一定上行空间.

上海一银行交易员表示,10月PMI上行,令此前市场对中国经济可能回暖预期进一步加强.早盘10年左右国债收益率小涨,未来"长端(收益率)很可能慢慢往上吧."

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI告别前两月的萎缩区域,重回临界点之上.[ID:nSB2078837]另一数据---汇丰10月中国制造业PMI终值亦反弹,并创下八个月来高位,进一步巩固中国经济筑底回升的观点.[ID:nSB2076769]

剩余期限近10年的国债120015最新成交tCN120015=CFXS在3.57%,上日尾盘为3.5589%;短券方面,剩余期限不足一年的国债120019券最新成交tCN120019=CFXS在2.9350%,与上日尾盘变化不大.(完)