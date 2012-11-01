〔中国货币市场〕隔夜和七天回购利率反弹但资金仍稳,关注下周例行调准(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月1日电---中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天期回购利率有所反弹,主要受开盘价较高带动.但资金面并未出现再次收紧迹象,因央行公开市场逆回购操作仍维持较强力度,支撑流动性保持宽松状态.

交易员指出,下周中共十八大就将召开,央行维稳资金面的意图会更为坚定,市场流动性短期内料较为平稳.不过也需要密切关注下周一(5日)银行例行准备金调整,可能对资金面造成的影响.

"资金还好吧,没觉得怎么样,今天(公开市场)还是净投放的,"华东一银行交易员称.

上海一银行交易员则谈到,尽管隔夜和七天回购利率上行,但14天品种回落显示当前资金情况并不吃紧.

后一交易员并认为,下周公开市场到期量逾5,000亿元人民币,为防资金面再现波动,届时公开市场的逆回购操作规模估计仍会维持高位.

中国人民银行公开市场今日共进行1,730亿元逆回购操作,其中七天期580亿元,14天期1,150亿,利率均持稳.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,790亿元,创单周净投放记录新高.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

===============================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0547 2.9535 +10.12

七天CN7DRP=CFXS 3.4292 3.2288 +20.04

14天CN14DRP=CFXS 3.4741 4.1806 -70.65

---------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.6350 2.0050 -0.91

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1000 2.9000 +20.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 3.0000 +10.00

---------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0550 3.0011 +5.39

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4600 3.2200 +24.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4300 4.3000 -87.00

---------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0433 2.9550 +8.83

七天SHICNYSWD= 3.4223 3.2183 +20.40

三个月SHICNY3MD= 3.7164 3.7185 -0.21

===============================================================(完)