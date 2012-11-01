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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 12:19 BJT

〔韩国个股〕现代汽车称10月全球销量较上年同期增长13.9%

路透首尔11月1日电---韩国现代汽车(005380.KS)表示,10月全球销量较上年同期增长13.9%,海外销量较上年同期增长15.7%.(完)

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