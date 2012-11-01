《热点透视》西班牙和意大利还能将求援选项搁置一边么?

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 许娜

路透伦敦10月31日电---欧元区总算在弹药库里发现了一件火力超强而永远不必动用的武器?单靠欧洲央行实施购债计划的可能性,就已压低了西班牙和意大利公债的收益率(殖利率),降低了援助的必要性.

这种不确定的状态可能还会持续.就意大利而言,现在求援不太可能.该国新的举债成本约为3.3%,低于历史水平.除非明年春季的议会选举后出现政治危机或僵局,否则难有因素迫使其求援.

西班牙距离求援则更近.外界原本预计,考虑到本月稍早的加利西亚和巴斯克地区选举,以及预料中的300亿欧元融资"悬崖",西班牙首相拉霍伊应该会申援.但该国最终躲过了融资悬崖,政府资金基本能撑到年底.目前西班牙10年期公债收益率超过5%,仍居高不下,但政府正通过加大发行较短期债券来加以缓冲.明年的日子会更不好过.瑞银预计,考虑到赤字、地方和社保方面的融资需求,西班牙发债总额将达1,230亿欧元,高于今年的860亿欧元.

融资需求增加应该会推高举债成本,但可能不至于引发援助请求.仅靠暗示可能会在某个时间向欧洲央行求援,西班牙或许就能让投资者在数月时间内都保持镇定.投资者将规避经济可能遭遇重大冲击的情况,不过市场已然预计西班牙今明两年无法达到赤字目标.因此,引发申援的或许还是政治因素,例如希腊危机加剧,或是西班牙政府与加泰罗尼亚地区的关系紧张.

但即便西班牙无需申援,也会发现动用欧洲央行的购债计划会有好处.购债将压低银行和企业的融资成本,从而帮助到经济.

一个问题在于,西班牙对今明两年的预算赤字预估仍太乐观,仅分别相当于国内生产总值(GDP)的6.3%和4.5%.欧洲央行的购债计划是有条件的,即受援国必须遵守经济承诺.事先放松目标,或许能避免让所有人难堪.(完)