《热点透视》西班牙和意大利还能将求援选项搁置一边么?

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 许娜
路透伦敦10月31日电---欧元区总算在弹药库里发现了一件火力超强而永远不必动用的武器?单靠欧洲央行实施购债计划的可能性,就已压低了西班牙和意大利公债的收益率(殖利率),降低了援助的必要性.
这种不确定的状态可能还会持续.就意大利而言,现在求援不太可能.该国新的举债成本约为3.3%,低于历史水平.除非明年春季的议会选举后出现政治危机或僵局,否则难有因素迫使其求援.
西班牙距离求援则更近.外界原本预计,考虑到本月稍早的加利西亚和巴斯克地区选举,以及预料中的300亿欧元融资"悬崖",西班牙首相拉霍伊应该会申援.但该国最终躲过了融资悬崖,政府资金基本能撑到年底.目前西班牙10年期公债收益率超过5%,仍居高不下,但政府正通过加大发行较短期债券来加以缓冲.明年的日子会更不好过.瑞银预计,考虑到赤字、地方和社保方面的融资需求,西班牙发债总额将达1,230亿欧元,高于今年的860亿欧元.
融资需求增加应该会推高举债成本,但可能不至于引发援助请求.仅靠暗示可能会在某个时间向欧洲央行求援,西班牙或许就能让投资者在数月时间内都保持镇定.投资者将规避经济可能遭遇重大冲击的情况,不过市场已然预计西班牙今明两年无法达到赤字目标.因此,引发申援的或许还是政治因素,例如希腊危机加剧,或是西班牙政府与加泰罗尼亚地区的关系紧张.
但即便西班牙无需申援,也会发现动用欧洲央行的购债计划会有好处.购债将压低银行和企业的融资成本,从而帮助到经济.
一个问题在于,西班牙对今明两年的预算赤字预估仍太乐观,仅分别相当于国内生产总值(GDP)的6.3%和4.5%.欧洲央行的购债计划是有条件的,即受援国必须遵守经济承诺.事先放松目标,或许能避免让所有人难堪.(完)
--译文审校 隋芬
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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