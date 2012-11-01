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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 14:24 BJT

〔日本个股〕丰田汽车10月在华销量同比下降44%,受累于中日领土争端

路透北京11月1日电---日本丰田汽车(7203.T)10月在中国汽车销量较上年同期下降44%,因中日领土争端造成的影响仍令其承压.

丰田汽车周四表示,该公司及其两家在华合资企业10月共售出约45,600辆汽车.9月销量同比下滑近50%.

根据公司数据,2012年1-10月丰田在中国的汽车销量总计约685,900辆,较上年同期下滑1%.(完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

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