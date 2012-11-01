《中国金融分析》公开市场单周净投放创新高,经济企稳减弱政策放松预期

* 本周净投放3,790亿元,创单周纪录新高

* 逆回购放量加码,应对财政存款上缴高峰

* 中国经济企稳回升态势初现

* 年内降准可能性进一步减弱

作者 刘昕

路透上海11月1日电---中国央行公开市场本周净投放3,790亿元人民币,创单周纪录新高.为缓解10月财政存款上缴高峰等造成的资金面困局,央行当周逆回购操作放量驰援,彰显央行维稳态度.

业内人士并表示,近期外汇占款显露增长势头,临近年末又将迎来财政存款投放,资金面本身补给因素较多,加之经济企稳回升亦将带动通胀抬头,预计年内央行出台调降存款准备金率等宽松货币政策的可能性进一步降低.央行仍将倚重公开市场操作,对流动性进行灵活调控.

"(降准)主要还是取决于外汇占款的流动方向,从目前热钱流入的情形来看,必要性也不大."宏源证券债券研究主管何一峰称.

招商银行固定收益分析师刘俊郁也认为,如果年内外汇占款增长情况并无大变动,或者除非出台新的财政投资政策需要宽松货币政策支持,年内央行动用降准政策调节的可能性很小.

中国9月外汇占款重回千亿元以上正增长,且财政存款也由正转负,令市场流动性重现充裕状态.分析人士认为,降存准预期继续减弱,料央行仍会通过公开市场操作灵活调控流动性.[ID:nSB2058651]

中国人民银行公告显示,今日公开市场共进行总额1,730亿元逆回购操作,其中七天期580亿元,中标利率继续持平于3.35%;14天期1,150亿,中标利率也续持稳在3.45%.周二公开市场则共进行了3,950亿元的逆回购,创下单日新高.

最新公布的中国10月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.[ID:nSB2077727]

欲浏览今年三季度来中国公开市场逆回购单周操作规模及资金到期图表,请点选:(link.reuters.com/dyc73t)

**货币政策调控手段的转变**

何一峰指出,今日公开市场操作量略超预期,主要是因为,月初的例行准备金缴款日即将到来,经过前期资金面大幅波动的金融机构态度较为谨慎,申报逆回购需求较多.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.

北京一银行交易员表示,此前资金面回暖一度令机构对自身头寸预计过于乐观,从而减少逆回购申报需求;但由于上缴财政存款和应对月末考核等因素,从上周开始流动性骤然趋紧,央行逆回购操作力度也顺势逐渐加码.

中国银行间资金市场周四早盘隔夜和七天期回购利率有所反弹,主要受开盘价较高带动.但资金面并未出现再次收紧迹象,因央行公开市场逆回购操作仍维持较强力度,支撑流动性保持宽松状态.[CN/CN]

业内人士同时指出,央行迟迟未降准,并伴随采用逆回购的方式弥合流动性,显示出货币政策的传导路径已转向,通过对短端利率的调控来影响长期利率,进而影响企业的融资成本,对经济进行调节.

"和之前数量型的工具相比,或是和对银行和企业之间市场经济行为进行行政调节的做法相比,都是重大进步."何一峰称.

他并指出,目前央行的操作思路其实很简单,按照给定的利率敞开供应,让市场来决定流动性,这是利率市场化的重要表现之一.

上海一基金交易员也认为,货币政策调控手段正在转变,由信贷等间接融资,转变为信用债等直接融资,"直接融资结果是货币乘数下降,货币供应量增长放缓,物价稳定或者下降,然后风险充分释放,将风险从银行挪出,一石多鸟."

中国央行调查统计司司长盛松成近日撰文称,社会融资规模将数量调控和价格调控结合起来,将进一步促进金融宏观调控向市场化方向转变,进一步推进利率市场化.[ID:nSB2078757]

上周因逆回购到期资金创年内单周峰值达4,050亿元,央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至3,160亿元,致净回笼资金大幅缩减至700亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 3,950

(周四) 1,730

央票到期 100

正回购到期 --

逆回购到期 1,990

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净投放 3,790

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欲浏览公开市场回购及央票未到期表格,请点选[CN/MMTCN-CFACT](完)

--审校 张喜良

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