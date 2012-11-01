〔中国新债〕国开行下周二将第四次增发38-42期固息债,总额至多300亿元

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
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路透上海11月1日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(6日)第四次增发第38-42期五期固息债,期限分别为一年、三年、五年、七年和10年,增发总额至多300亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告显示,本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS上限50亿元,三年期(39期)CN120239=CFXS、七年期(41期)CN120241=CFXS和10年(42期)CN120242=CFXS品种增发上限同为60亿元,五年期品种(40期)CN120240=CFXS至多70亿元.
具体招标方式上,一年和10年采用单一价格(荷兰式)招标方式,三年、五年和七年期采用多种价格(美国式)招标方式.上述增发债券均不设立基本承销额,上市后同对应的原债券合并交易.
本次债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.
国开行于9月11日首次发行了第38-42期固息债,期限为一、三、五、七和10年,并在9月和10月期间共进行了三次增发.具体发行结果如下:
一年 三年 五年 七年 10年
9月11日首发: 3.19% 3.8087% 4.0741% 4.1902% 4.29%
9月25日第一次增发: 3.3825% 3.9110% 4.1192% 4.2356% 4.3183%
10月9日第二次增发: 3.4439% 3.8753% 4.0733% 4.2027% 4.2979%
10月23日第三次增发: 3.3640% 3.8987% 4.0781% 4.2582% 4.3532%
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第四次增发
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发行总量 至多300亿
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%
招标时间 11月6日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式
缴款日 11月13日
起息日 9月17日
分销期 11月7日-11月13日
上市日 1年:11月15日
3/5/7/10年:11月19日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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