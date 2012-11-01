〔中国汇市〕人民币早盘因中间价走弱而微跌,但美元卖压环伺而出

* 人民币兑美元早盘微跌

* 中间价下降,但幅度不大

* 早盘释放隔夜头寸,但美元卖压仍很大

* 延续人民币偏强格局

路透北京11月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘微跌,受今日中间价小幅走弱,且出现一波美元空头回补影响;但人民币偏强格局仍延续,交投集中在区间上限附近,早盘并一度触及区间上限.

不过,由于昨日人民币以波幅上限作收,而今日中间价开低,因此即便今日人民币触及区间上限仍呈走贬态势.

交易员称,早盘虽有美元空头回补买盘令人民币略软,但美元卖压仍很大,日间还会继续试探区间上限.不过从这几天状况来看,人民币长时间封停在区间上限的可能性不大.

"(今天)延续此前走势,美元抛压还是比较大,有往人民币涨停方向走的趋势,"上海一股份制银行交易员称.

北京时间12:10,人民币兑美元即期报6.2392元,盘中一度触及1%的波幅区间上限6.2387元,上日收报6.2372元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3017元,上日中间价为6.3002元.

交易员并称,虽然人民币短期升值格局未变,但可以说人民币仍在相对均衡的水平,目前的升值压力源于美国量化宽松政策(QE3)等引发的的市场预期,如果看贸易形势的话,人民币不会有那么大的升值压力.

交易员并认为,目前央行估计仍会以维稳为主,不会轻易出手干预市场,"现在看,日间(美元/人民币)跌停的时间不长,对流动性影响不大,且央行一直强调减少干预."

此外,上海一大型银行交易员亦称,虽然外汇市场交易机构已经获准卖空美元,但考虑到目前的行情,卖空美元的风险比较大,因最近日间波动区间并不大,且央行的中间价亦不可测.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.5%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

东京汇市欧元兑美元EUR=报1.2966,较纽约尾盘基本持平,在1.3000上方再次遇阻.该货币对仍处于9月初以来的区间1.2800-1.3200内.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3473/18,上日尾盘为6.3530.

北京时间12:26,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2420/40元,上一交易日尾盘报6.2405元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯

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