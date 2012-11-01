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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 17:17 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--11月1日

路透伦敦11月1日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 239,600 -175

锡 11,885 +25

铅 322,525 -1,500

锌 1,169,875 -225

铝 5,071,475 -5,900

镍 130,284 +666

铝合金 90,320 持平

NASAAC 147,060 -60

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 田建华;审校 王冠中

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

伦敦金属交易所(LME)镍库存增加294吨,铅库存增加450吨,锡库存增加10吨

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