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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 14:37 BJT

〔日股业绩〕索尼录得六个月集团净亏损,预计2012/13年净利200亿日圆

路透11月1日电---索尼(6758.T)周四宣布:

* 六个月集团净亏损401.1亿日圆

* 预计2012/13年集团净利200亿日圆

* 六个月集团税前获利290.6亿日圆

* 预计2012/13年集团营业利润1,300亿日圆

* 六个月集团营业利润365.3亿日圆.(完)

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