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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 14:26 BJT

〔日股业绩〕夏普将全年经营亏损预估由1,000亿日圆上调至1,550亿日圆

路透东京11月1日电---身处困境困境的日本电视制造商夏普(6753.T)周四将全年经营亏损预估由先前的1,000亿日圆上调至1,550亿日圆(约合194亿美元).

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