更正：中国本土汽车质量有所改善 但依然不及国外品牌--调查

(本文由路透中文网编译提供)

(更正:因译文错误，第一段中“前两年半”改为“前2-6个月”)

路透北京11月1日电--咨询公司J.D. Power and Associates周三公布的一项质量调查显示，中国汽车品牌的质量取得明显进步，但与国际品牌相比，本土品牌新车在前2-6个月内出的质量问题依然多于外国品牌。

J.D. Power在调查中称，自主品牌的总体平均问题数量从2011年232个减少至2012年212个，但依然远远高于业界平均水平146，而别克、丰田和宝马等国际品牌的问题数量也从去年的131个减少至2012年的117个。

调查显示，没有一家中国本土汽车品牌超过业界平均水准。

消费者认为奇瑞、比亚迪(1211.HK) (002594.SZ)等中国本土汽车制造商在质量和可靠性方面逊色于外国品牌。

自中国政府2011年初结束对购买小型汽车的刺激措施后，中国汽车制造商的命运也岌岌可危。

J.D. Power对2011年10月-2012年6月间购买新车的20,639名消费者进行了调查。（完）