更正：中国本土汽车质量有所改善 但依然不及国外品牌--调查

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
(本文由路透中文网编译提供)
(更正:因译文错误，第一段中“前两年半”改为“前2-6个月”)
路透北京11月1日电--咨询公司J.D. Power and Associates周三公布的一项质量调查显示，中国汽车品牌的质量取得明显进步，但与国际品牌相比，本土品牌新车在前2-6个月内出的质量问题依然多于外国品牌。
J.D. Power在调查中称，自主品牌的总体平均问题数量从2011年232个减少至2012年212个，但依然远远高于业界平均水平146，而别克、丰田和宝马等国际品牌的问题数量也从去年的131个减少至2012年的117个。
调查显示，没有一家中国本土汽车品牌超过业界平均水准。
消费者认为奇瑞、比亚迪(1211.HK) (002594.SZ)等中国本土汽车制造商在质量和可靠性方面逊色于外国品牌。
自中国政府2011年初结束对购买小型汽车的刺激措施后，中国汽车制造商的命运也岌岌可危。
J.D. Power对2011年10月-2012年6月间购买新车的20,639名消费者进行了调查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。