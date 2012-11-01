希拉里呼吁叙利亚反对派领导层改革

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透萨格勒布10月31日电（记者 Andrew Quinn）---美国周三呼吁叙利亚反对派领导层进行改革，称需扩大反对派联盟，将那些在叙利亚浴血奋战的人加入进来。
美国国务卿希拉里称，下周在卡塔尔召开的会议将是扩大反阿萨德联盟的机会，表明华府对组建反阿萨德的可信政治团体的努力持更积极的姿态。
“反对派团体不能仅仅由那些虽有很多良好品质，但却数十年没有去过叙利亚的人来代表，”她说道。
“也应该包括那些今天在前线浴血奋战以争取自由的人。”
希拉里的言论表明美国与叙利亚全国委员会产生分歧。该组织多数成员流亡国外，是支持对叙利亚危机进行国际干预的最积极组织之一。
美国官员对该组织未能形成一致计划以及未能将国内反对派凝聚在一起表达过失望之情。
自由叙利亚军及其他反对派组织的高级成员周三在土耳其结束会谈，承诺未来数月将团结在过渡政府周围。（完）
--编译 程芳;审校 王燕焜
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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