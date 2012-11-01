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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 14:26 BJT

〔韩国股市〕收低,受现代汽车等出口蓝筹股跌势拖累

路透首尔11月1日电---韩国股市周四收跌,因现代汽车(005380.KS)下挫3.8%,且其他出口相关蓝筹股表现同样不佳.

韩国股市综合股价指数.KS11收低0.71%至1,898.45点,结束为期三天的涨势.

现代汽车收低3.8%,因市场传闻称该公司在美国市场可能会有召回.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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