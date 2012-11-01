《国际主要央行公开市场操作一览》--11月1日

路透上海11月1日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/31 买入公债 49.84 11/15/2018 - 08/15/2020

10/29 卖出公债 -78.00 11/15/2015 - 12/31/2015

10/26 买入公债 17.65 11/15/2022 - 02/15/2031

10/25 买入公债 47.43 11/15/2020 - 08/15/2022

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在10月12日-11月13日期间,FED计划在滚动操作中,购买约290亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,一些银行继续放宽对企业和消费者的借贷标准,而一些银行报告过去三个月借款人对物业和汽车贷款的兴致改善.调查显示,"很大一部份银行报告对商业物业贷款,住宅按揭贷款及汽车贷款的需求整体增强." [ID:nSB8568502]

--里奇蒙联储总裁拉克尔表示,美联储的最新刺激举措在不引发不受欢迎的通胀情况下,将不会提振经济成长.他是美联储政策委员会内唯一持不同意见者.拉克尔说,美联储称预料至少会维持近零利率至2015年中,他对此也表示反对.[ID:nSB2070525]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/31 七天期反向交易 31.48亿美元 0.66%(固定利率)

91天期反向交易 61.56 --

10/30 七天期反向交易 837.30 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,095 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉支持德国财政部长朔伊布勒的一项提议,即从根本上扩大欧盟货币事务执委的权力,让欧盟对成员国预算具有更大的控制权.他在接受德国明镜周刊采访时还表示,预期直接货币交易(OMT)计划不会给纳税人带来负担.[ID:nSB2071085]

--ECB管理委员会委员诺沃特尼表示,西班牙眼下尚无需申请欧洲央行的新买债计划,应在请求纾困前努力自行完成再融资.他并表示,西班牙没有希腊的结构性问题,而且目前通过市场再融资的成本也可以接受.他并认为,给予希腊更多时间来还债是合情合理的.[ID:nST0568965]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 42,760

上周三 41,600

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当期变化 +1,160

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行周二决定将资产购买规模扩大11万亿(兆)日圆(合1,380亿美元),这是该行连续第二个月放宽货币政策.央行也决定设立一个新机制,为银行业提供低息长期资金,总额度不设上限.日本央行同时一致通过,维持隔夜拆借利率目标在0-0.1%不变,一如外界预期.[ID:nSB2075167]

--日本央行发布半年度展望报告,下调了对经济与物价的预估.报告称,日本2014/15财年GDP料增长0.6%;2013/14财年GDP料增长1.6%,2012/13财年GDP料增长1.5%(7月预估为成长2.2%).报告称,日本经济或恢复温和复苏,因全球经济成长自下滑中回升,必须警惕海外经济体增速长时期放缓的风险.报告并称,2014财年日本消费者物价指数(CPI)涨幅可能稳步达到1%;2014/15财年核心CPI料增长0.8%.[ID:nSB2074927]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行3,992.5亿台币存单,若相较存单到期金额4,123亿,存单发行余额减130.5亿.[ID:nST0570029]

--台湾央行周二公布,当日共发行202亿台币存单,若相较存单到期金额59亿,存单发行余额增143亿.[ID:nST0569621]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,060.15亿台币存单,若相较存单到期金额3,213.5亿,存单发行余额减153.35亿.[ID:nST0569201](完)

--整理 边竞; 审校 曹巍浩

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]