《全球主要银行同业拆借利率一览》--11月1日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透上海11月1日电---以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元 和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.15600 0.21200 0.31275 0.54290 0.87750 (LIBOR) 最低 0.15450 0.21200 0.31275 0.53990 0.87550 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.14000 0.21250 0.31875 0.55000 0.88125 (SIBOR) 最低 0.13500 0.21250 0.31375 0.54250 0.87750 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.09857 0.29643 0.39643 0.54571 0.85643 (HIBOR) 最低 0.09857 0.28071 0.39643 0.54571 0.85571 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.01429 0.05857 0.13286 0.28036 0.55286 (LIBOR) 最低 0.01286 0.05857 0.13286 0.27750 0.55071 欧洲银行同业拆借利率 最高 -- 0.11000 0.19800 0.39400 0.62400 (EURIBOR) 最低 -- 0.11000 0.19600 0.38900 0.61800 ------------------------------------------------------------------------------ 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor)SHIBOR周四 隔夜品种报3.0433%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间 11:30时左右发布平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦 克朗等九种货币的拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆 借利率,币种涵盖美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币 种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供 报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。