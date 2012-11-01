美国寻求爱国的电脑高手帮助应对网络攻击

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿10月31日电（记者 Jim Finkle）---美国国土安全部考虑设立一个电脑安全专家“网络储备”，以应对可能出现的网络攻击。
如何招聘和留住那些认为可以在民间机构获得更佳职位和更高薪水的专家，长期以来一直是国土安全部的一个弱项，国土安全部为此设立了一支部队，“网络储备”的想法就来源于这支部队。
“现状令人无法接受。我们不能无所作为。网络安全还有很多工作要做。”国土安全部副部长Jane Holl Lute近期接受路透专访时表示。
Lute称，希望在一年内建立起一个网络储备模式，第一批成员由目前在民间企业工作的退休政府雇员组成，随后可能考虑政府以外的专家。
国土安全部在吸引和留住最优秀的网络防御人才上一直困难重重。在成立初期，国土安全部将网络工作外包给承包商，从而迅速让系统运作，加强国家安全。
因此，国土安全部倾向于将最令人垂涎的互联网工作外包，这些工作包括法医鉴定和调查潜在的网络攻击与情报联络等。
“承包商为的不是钱，而是工作本身很酷。大家希望做兴奋的事情。”这支部队的联合负责人Alan Paller表示。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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